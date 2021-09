Voyage d’Antan Moulin musée Wintenberger, 18 septembre 2021, Frévent.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Moulin musée Wintenberger

Venez nombreux Samedi 18 et Dimanche 19 septembre 2021 pour les Journées Européennes du Patrimoine à la Ville de Frévent pour un voyage d’antan afin d’y découvrir son magnifique patrimoine ??‍♂️? Au programme: ? Une randonnée patrimoniale qui vous plongera dans le cœur historique de la ville. ?Visite libre et gratuite des 25 salles du Moulin Musée Wintenberger Frévent. ? Une exposition temporaire de photos du XIXe et XXe siècle du patrimoine ferroviaire. ? Animation musicale de musique traditionnelle de violon.Flandres, Artois, Picardie. ? La malle tactile textile pour aveugles et mal-voyants, mais pas seulement, découverte du toucher pour identifier des pièces de costume d’autrefois : douceur d’un mouchoir de soie, d’un ruban de velours, rugosité d’une chemise de chanvre, relief d’une bourse perlée, d’un corset baleiné… ? Démonstration de broderie du XVIIIe siècle. Port du masque et pass sanitaire obligatoire. Pour tout renseignements, n’hésitez pas à téléphoner au 06 33 65 26 06, ou envoyer un mail à [tourisme@villedefrevent.fr](mailto:tourisme@villedefrevent.fr)

Moulin musée Wintenberger Place du château – 62270 Frevent Frévent Pas-de-Calais



