Saint-Laurent-Médoc

Voyage dansé autur des racines d’Afrique de l’Ouest Saint-Laurent-Médoc, 20 juin 2021-20 juin 2021, Saint-Laurent-Médoc. Voyage dansé autur des racines d’Afrique de l’Ouest 2021-06-20 15:00:00 – 2021-06-20 17:00:00 Hortanimus 22 route du Peyrat

Saint-Laurent-Médoc Gironde 5 5 EUR Stage de danse guidé par Sandra Reznak, accompagnée des musiciens et percussion live.

Aucun niveau requis.

