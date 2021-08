Voyage dans mon jardin au naturel, écobalade #1, 5/09 35131 Pont-Péan, 5 septembre 2021, Pont-Péan.

Voyage dans mon jardin au naturel, écobalade #1, 5/09

35131 Pont-Péan, le dimanche 5 septembre à 10:00

**Chez les jardiniers au naturel, la nature est souveraine, sans pesticide et sans engrais chimique** —————————————————————————————————– **Les jardiniers au naturel de Pont-Péan sont fiers de leur jardin.** **Ils ont bien raison de l’être.** Chez eux la nature est souveraine et elle reprend ses droits. Pas de pesticide, pas d’engrais chimique. La nature les inspirent dans leur façon d’être, de faire, par exemple du compost avec les déchets organiques du jardin et de la cuisine, des engrais naturels, des traitements avec les plantes (purins, décoctions …), la préservation de l’eau avec le paillage mais aussi la récupération… La nature les inspirent aussi pour la cuisine, et pour transformer les récoltes (congélation, séchage, conserves…) pour en profiter tout l’hiver. **Vous aussi vous avez envie d’avoir des légumes sains et qui ont du goût, vous en rêvez même, ils vous aideront à vous reconnecter avec la nature dans le partage de leurs savoir-faire.** Vous avez envie d’évasion, ils vous parleront de la tomate Voyage qui nous vient du Guatemala et qui a donné son nom à la manifestation, Voyage dans mon jardin au naturel. Il n’y a pas qu’elle, il y a le piment rapporté par Christophe Colomb en 1493, mais aussi la courge, qu’ils ont choisie (la fleur de courge) pour la couverture des affiches, le haricot rouge…. Ils n’oublient pas non plus les plantes aromatiques, et même celles à usage médicinal. _L’hiver, un peu de thym et miel,_ disent-ils _pour un petit mal de gorge, c’est formidable._ Et oui, il n’y a pas que les légumes et les fleurs, certains jardins vous proposeront d’observer les abeilles solitaires ou sociales, leurs nichoirs pour les oiseaux, les petites poules, les hôtels à insectes… Certains accueillent herbes folles, pour avoir des hérissons, des papillons, et de la vie dans leurs jardins. Des petites maisons dans la prairie, c’est aussi un choix “nature”. **Alors, n’hésitez plus, venez le 5 septembre visiter leurs jardins, ils vous ouvrent leurs portes gracieusement le temps d’un dimanche de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00.** Vous pourrez ainsi vous émerveiller devant leurs trésors d’inventivité, de savoir-faire, et leurs réalisations. Pour retrouver les 7 jardins à visiter, voir la carte interactive sur la Civic Tech de Pont-Péan (nom, adresse). Une affichette comme celle ci-dessus indique également le jardin à visiter. [Voyage dans mon jardin au naturel – Pont-Péan](https://jeparticipe-pontpean.fr/2021/08/04/voyage-dans-mon-jardin-au-naturel-ecobalade-1-5-09/)

Entrée libre, se répérer sur la carte, et sur place répérer les affichettes

visite de jardins dimanche 5 sept. 10:00/12:00 et 14:00/18:00. La nature les inspire. Ils vous confieront leurs petits secrets pour avoir des légumes bons et sains, sans pesticide et engrais chimique.

35131 Pont-Péan 35131 – Pont-Péan Pont-Péan Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-05T10:00:00 2021-09-05T18:00:00