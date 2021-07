Voyage dans les Grands Sites de France, par vos papilles Plévenon, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Plévenon.

Voyage dans les Grands Sites de France, par vos papilles 2021-07-03 – 2021-07-03

Plévenon Côtes d’Armor

Dégustation. Tentez d’identifier quel Grand Site de France est rattaché aux territoires des produits que vous dégusterez. Un jeu de devinettes dans le cadre de l’exposition « Saurez-vous me reconnaître ? », visible tout l’été, du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30. À partir de 14 ans.

Samedi 3 juillet, 14 h 30 à 15 h 30 et 16 h à 17 h, locaux du Grand Site de France, 18, rue Notre-Dame, Plévenon. Gratuit. Inscription avant le 2 juillet. Contact : 02 96 41 50 83, accueil@caperquyfrehel.fr, http://www.grandsite-capserquyfrehel.com

