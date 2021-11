Chadenac Salle des fêtes Chadenac, Charente-Maritime Voyage dans le temps : rencontre et partage avec un auteur Salle des fêtes Chadenac Catégories d’évènement: Chadenac

Salle des fêtes, le samedi 22 janvier 2022 à 17:00

Moment de partage avec un auteur qui présentera son livre sur la commune de Chadenac de 1870 à 1970. Le public pourra ainsi profiter d’une dédicace. Rencontre et partage avec un auteur Salle des fêtes 17800 Chadenac Chadenac Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T19:00:00

