Durant les XIXes et XXes siècles, les incendies ne cessent de progresser. Les matériaux tels que le buis, la corne, l’écaille, le celluloïd sont en cause. Puis ce seront les matières plastiques de synthèse, successivement utilisées par les « peigneux » et les industriels dans la fabrication des nombreux articles qui ont fait la renommée d’Oyonnax. Bâtiments, matériels, véhicules, équipements et formation des soldats du feu ne cessent d’évoluer et de s’adapter de manière à répondre aux besoins d’une population et d’une industrie en constante évolution. L’exposition reconstitue la mémoire de ceux et celles qui ont veillé et veillent encore sur la sécurité des Oyonnaxiens depuis 200 ans. L’histoire des Sapeurs-Pompiers à Oyonnax ! Archives municipales Oyonnax 14 bis rue André Crétin 01100 Oyonnax Oyonnax Oyonnax Ain

