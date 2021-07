Mont-Dol Mont-Dol Ille-et-Vilaine, Mont-Dol Voyage dans le temps Mont-Dol Mont-Dol Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Voyage dans le temps 2021-07-08 – 2021-08-22 Maison du Tertre Le Haut du Tertre

Une exposition consacrée à la géologie, à la préhistoire et aux cultes vous est proposée au musée du Tertre de Mont-Dol en Pays de Dol-de-Bretagne. Avec une balade découverte commentée autour du tertre, au départ à 15h. Renseignement en Mairie de Mont-Dol et par téléphone. +33 2 99 48 04 09

Mont-Dol
Adresse Maison du Tertre Le Haut du Tertre
Ville Mont-Dol