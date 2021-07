Monségur Monségur Gironde, Monségur Voyage dans le temps Monségur Monségur Catégories d’évènement: Gironde

Monségur

Voyage dans le temps Monségur, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Monségur. Voyage dans le temps 2021-07-30 – 2021-07-30

Monségur Gironde Monségur Une soirée estivale, sous les tilleuls, un concert de jazz manouche et la projection de photos 1900, prises à Monségur par monsieur Joseph Bugeau, voilà une soirée qui s’annonce bien ! Une soirée estivale, sous les tilleuls, un concert de jazz manouche et la projection de photos 1900, prises à Monségur par monsieur Joseph Bugeau, voilà une soirée qui s’annonce bien ! +33 5 56 61 39 44 Une soirée estivale, sous les tilleuls, un concert de jazz manouche et la projection de photos 1900, prises à Monségur par monsieur Joseph Bugeau, voilà une soirée qui s’annonce bien ! GAHMS dernière mise à jour : 2021-07-17 par OT de l’Entre-deux-Mers

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Monségur Étiquettes évènement : Autres Lieu Monségur Adresse Ville Monségur lieuville 44.64915#0.0778