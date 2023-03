Voyage dans le temps La Guerche-sur-l'Aubois BERRY La Guerche-sur-l'Aubois Catégories d’Évènement: Cher

Cher La Guerche-sur-l’Aubois 3 EUR Plongez dans une aventure hors du temps à La Tuilerie ! Un inconnu mystérieux a mystérieusement voyagé dans le temps et s’est retrouvé perdu dans notre époque. Il a besoin de votre aide pour retourner dans le passé afin d’arriver à un événement crucial. Vous devrez chercher des indices dans le four Hoffmann pour vous aider à comprendre comment retourner l’inconnu à son époque d’origine. Le temps presse, vous devrez être rapide pour trouver toutes les informations dont vous avez besoin. Et en cette période d’Halloween, nous vous réservons une surprise effrayante à la fin de l’aventure. Alors, venez relever le défi et plongez dans l’atmosphère magique de La Tuilerie pour cette expérience unique dans le temps. Oserez-vous relever le défi et résoudre le mystère avant la fin du temps imparti Un mystérieux inconnu a voyagé dans le temps et se retrouve perdu à La Tuilerie. Aide-le à retourner dans son époque pour arriver à l’heure à un évènement exceptionnel grâce aux indices laissés dans le four Hoffmann. En cette période d’Halloween, une surprise t’attend à la fin de l’aventure. latuilerie@paysloirevaldaubois.fr +33 2 48 74 23 93 https://www.ciap-latuilerie.fr/ ©Pixabay

dernière mise à jour : 2023-03-03

