Voyage dans le temps Gala des écoles de musique Espace Commun à Brasles Brasles, vendredi 12 avril 2024.

Voyage dans le temps Gala des écoles de musique Espace Commun à Brasles Brasles Aisne

Le vendredi 12 avril prochain à 20h, l’espace Commun de Brasles vibrera au son des instruments pour le gala annuel des écoles de musique de l’agglomération de Château-Thierry.

Cette année sera consacrée au Voyage dans le temps et promet une soirée inoubliable à travers les époques musicales.

Professeurs et élèves ont uni leurs talents pour créer une mise en scène unique, mêlant musique et arts plastiques. Petits et grands partageront leur passion de la musique avec le public et démontreront leur talent lors de ce spectacle.

Ne manquez pas cette occasion unique de vivre un voyage musical hors du temps !

Gratuit, en accès libre.

Organisé par le centre culturel CAMILLE CLAUDEL.

Renseignements et réservations (pensez à réserver vos visites de groupe)

• Par téléphone au 03 23 82 07 84

• Par mail à centreculturel-claudel@carct.fr

• Au Centre culturel Camille Claudel 1 rue de la Croix Poiret à Fère-en-Tardenois. 00 0 .

Place Georges et Gaston Brigot

Brasles 02400 Aisne Hauts-de-France

