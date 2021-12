Nantes Cosmopolis Loire-Atlantique, Nantes Voyage dans le temps et l’espace en accordéon Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Voyage dans le temps et l’espace en accordéon Cosmopolis, 8 janvier 2022, Nantes. Voyage dans le temps et l’espace en accordéon

Cosmopolis, le samedi 8 janvier 2022 à 15:00

Concert de l’accordéoniste sibérien Roman Jbanov, avec un programme permettant de voyager vers différents époques et pays. Passionné par le Bayan, l’accordéon de concert russe, il interprétera des oeuvres écrites pour orgue, clavecin, flûte, orchestre et arrangées pour… accordéon. Des pièces originales de compositeurs russes et français seront également au programme. **Roman Jbanov** Né en Ukraine, il commence l’accordéon dès l’âge de 6 ans. Très vite il remporte de nombreux prix dans tous les concours nationaux de son pays. Lauréat du conservatoire de Novosibirsk, il obtient le Prix de la Culture et des Arts pour les programmes de ses concerts. De Saint-Petersbourg à Pékin, il joue en soliste avec le Grand Orchestre Populaire Russe sous la direction de V. Gousev. Lautéat de grand concours internationaux, il opte pour la France et la pédagogie moderne de Jacques Mornet. Depuis, Roman Jbanov œuvre pour faire découvrir toutes les finesses de l’Accordéon de Concert à travers toutes les musiques adaptées ou écrites pour l’accordéon de J.S. Bach au folklore russe.

Entrée : 5 € – Pass sanitaire à présenter à l’accueil

Concert de l’accordéoniste russe Roman Jbanov Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-08T15:00:00 2022-01-08T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cosmopolis Adresse 18 rue Scribe - passage Graslin - 44000 Nantes Ville Nantes lieuville Cosmopolis Nantes