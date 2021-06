Voyage dans le temps et dans l’espace Église des Trinitaires, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Metz.

### Et si le temps devenait matière ? L’exposition Vincent Delmas interroge ce rapport entre temporalité et matérialité à travers des documents qui attestent du potentiel créatif du temps et de l’espace. L’église des Trinitaires marque par sa simplicité et par son dépouillement. Cette impression est accentuée par l’absence totale de mobilier religieux à l’intérieur de l’édifice, depuis qu’elle a été réutilisée à des usages non religieux. L’édifice est donc le cadre propice pour recevoir l’exposition de Vincent Delmas, visible du 11/09 au 10/10. « Faire usage du temps comme d’un matériau au même titre que la peinture ou le son, tel est l’un des modes de faire de l’art contemporain. Comment la durée, le temps sont-ils exprimés ou employés ? Entre exemples issus de l’art moderne et d’autres plus récents, il sera question du temps qui passe, qui est travaillé, saisi, transcendé, nié, transcrit, verbalisé, évoqué, sublimé de diverses manières » Karine Tissot.

