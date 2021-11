Chadenac École primaire de Chadenac Chadenac, Charente-Maritime Voyage dans le temps École primaire de Chadenac Chadenac Catégories d’évènement: Chadenac

Un auteur va venir faire découvrir son livre sur l’histoire de Chadenac entre 1870 à 1970 à des enfants de CM1 CM2 qui travaillent cette année sur le thème « Voyage dans le temps ». Les élèves vont à la fois découvrir l’histoire de leur famille mais aussi pouvoir apprendre sur la réalisation d’un ouvrage.

Réservé aux élèves de l’école primaire

