Voyage dans le temps Couvent des Jacobins Toulouse, vendredi 5 juillet 2024.

Voyage dans le temps Une expérience scénarisée entre mise en scène et déambulation. 5 et 6 juillet Couvent des Jacobins Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-05T18:30:00+02:00 – 2024-07-05T23:00:00+02:00

Fin : 2024-07-06T18:30:00+02:00 – 2024-07-06T23:00:00+02:00

Les traces du passé peuvent parfois sembler effacées, jusqu’à ce que les esprits de ces différentes époques ressurgissent pour émerveiller les visiteurs. Venez rencontrez les fantômes du Couvent des Jacobins à l’occasion de deux soirées estivales où le passé se mêle harmonieusement au présent.

Une 4e édition avec de nouveaux personnages

Vous connaissiez Louis XIV et sa mère ? Vous adorerez croiser un tavernier en étroite conversation avec des cavaliers l’empire !

Déconnectez du présent grâce à cette expérience scénarisée

Voyage dans le temps, c’est un mélange de mises en scène et de déambulation de per-sonnages venus tout droit du passé. Au sein de cette œuvre vivante mêlant théâtre et contemplation, vous êtes libre de vous déplacer où vous le souhaitez dans les différentes ailes du couvent, et d’essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de ces échanges oniriques à multiples intervenants qui se déroulent autour de vous.

Couvent des Jacobins Place des Jacobins, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 23 82 https://www.jacobins.toulouse.fr/ Monument iconique de Toulouse, le Couvent des Jacobins accueille différents événements culturels tout au long de l’année : des concerts, des festivals dans le cloître et des expositions dans l’ancien réfectoire du couvent. Métro : ligne A – station Capitole