### Week-end d’Histoire Vivante Depuis 800 ans le couvent des Jacobins est témoin et acteur des siècles qui ont bouleversé la vie et l’histoire du monument. **Samedi 10 et dimanche 11 juillet**, partez en voyage dans l’histoire du Couvent des Jacobins : venez à la rencontre de 23 personnages en costumes d’époque. Grands bâtisseurs faisant de savants calculs, Frère paniqué par la peste noire, Conservateur du Louvre veillant sur la Joconde, Militaires sous l’empire, Femme en crinoline et son mari en haut de forme… Ils vous raconteront de manière théâtralisée et avec humour, les anecdotes passionnantes qui ont fait l’histoire du monument ! Humour, étonnement, anecdotes et curiosité seront au programme de ce week-end passionnant. ### Plus d’infos [Site du Couvent des Jacobins ](https://www.jacobins.toulouse.fr/week-end-voyage-dans-le-temps) ![]() ### Infos pratiques * Samedi 10 et Dimanche 11 juillet, de 10h à 18h. * Les saynètes jouées par les 23 comédiens, se dérouleront en continu tout au long du week-end. * Il n’est pas nécessaire de réserver pour en profiter. * Un café-restaurant raffiné et éphémère sera présent dans le cloître – chaque jour de juillet et août de 10h à 18h : Origines by sept. * Événement organisé dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

Animation comprise dans le billet d’entrée au cloître du Couvent des Jacobins sans supplément (5 € / 3 € / gratuit étudiants et -18 ans)

Culture

Couvent des Jacobins Rue Lakanal, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



