Musée Safran Visites guidées en costume d’époque ! Les pionniers de l’aviation vous racontent l’histoire de l’aéronautique Samedi 14 mai réservez votre soirée et rendez-vous au musée aéronautique et spatial de Safran à Réau (77) pour voyager dans le temps. Des guides costumés vous proposent une visite vivante et originale pour découvrir la grande histoire de l’aéronautique… Entrée libre et gratuite de 18h00 à minuit. Le musée aéronautique et spatial Safran retrace plus d’un siècle d’histoire de propulsion aéronautique française et abrite un patrimoine unique de plus de 100 moteurs d’avions anciens et d’équipements, restaurés avec passion par une équipe de bénévoles. Moteurs à pistons, trains d’atterrissage, moteurs d’hélicoptères et de fusées, drones… À travers ces collections uniques, c’est non seulement l’histoire du Groupe qui se dévoile, mais aussi la fabuleuse aventure de la conquête des airs et de l’espace. Des visites commentées… en costume A l’occasion de la Nuit des Musées, les guides du musée Safran vous proposent de découvrir ces matériels de façon originale, sous la forme de visites animées par des personnages historiques en costume d’époque. Louis Seguin, qui créa en 1905 la société des moteurs Gnome, ancêtre de Safran, retracera ainsi les débuts du Groupe, et notamment le succès du célèbre moteur en étoile Omega. Paul-Louis Weiller, héros de la Première Guerre mondiale, racontera comment il a redressé la société Gnome & Rhône dans l’entre-deux-guerres. Les passionnés de records ne seront pas en reste : l’aviateur Louis Blériot, premier pilote à traverser la Manche en avion en 1909, mais aussi Roland Garros (celui du stade !), qui traversa la Méditerranée en 1913, ou encore Adrienne Bolland, aviatrice sans peur qui franchit la Cordillère des Andes en 1921, évoqueront leurs exploits et les matériels – exposés au musée – grâce auxquels ils les ont accomplis. Plus proches de nous, André Turcat, surnommé « Monsieur Concorde », Youri Gagarine, le célèbre cosmonaute russe, et l’Américain Neil Armstrong, premier homme à poser le pied sur la Lune, feront toucher du doigt aux visiteurs quelques-unes des plus grandes avancées technologiques qui ont marqué l’histoire aérospatiale. Enfin, pour les curieux, le coureur moto Alain Dagan expliquera comment Safran a fabriqué des motos pendant plusieurs dizaines d’années. Et ce n’est pas tout ! Un atelier de pilotage de drone permettra d’appréhender les bases du pilotage de manière ludique et en toute sécurité. Les pilotes en herbe, grands ou petits, pourront aussi s’installer aux commandes d’un Mirage ou d’un hélicoptère Alouette avant de s’essayer aux simulateurs de vol d’avions civiles et militaires. Vous aurez aussi la possibilité de faire fonctionner le banc d’essai virtuel du M88, le moteur du Rafale. Enfin, l’ensemble des collections resteront accessibles toute la nuit. Vous pourrez aussi parcourir le musée en toute autonomie avec un audioguide gratuit (proposé en version enfants ou adultes) ou solliciter les bénévoles qui sauront vous transmettre leur passion ! Fiche pratique : Le Musée sera ouvert de 18h à minuit. Entrée libre et gratuite. Pour plus de précisions, rendez-vous sur le site Internet du Musée [www.museesafran.com](http://www.museesafran.com) Musée aéronautique et spatial Safran Rond-point René Ravaud 77550 – Réau

