Voyage dans le temps – Cirque Bormann (Paris, 15e) CHAPITEAU CIRQUE BORMANN, 8 février 2023, PARIS.

Voyage dans le temps – Cirque Bormann (Paris, 15e) CHAPITEAU CIRQUE BORMANN. Un spectacle à la date du 2023-02-08 au 2023-08-06 15:00. Tarif : 9.0 à 36.3 euros.

CIRQUE BORMANN présente Gratuit pour les moins de 3 an(s) Les portes du Cirque ouvrent à partir de 14H15 et ferment à 15H (Aucune entrée ne se fera pendant le spectacle). Le Cirque Bormann vous présente son nouveau spectacle “Voyage dans le temps”, qui vous fera vivre une expérience unique sous son chapiteau baroque et authentique.Depuis plusieurs années, une machine infernal à voyager dans le temps demeure au Cirque Bormann, bien gardé par Augustam, le Clown du Cirque. Il suffira d’une rencontre improvisé avec un explorateur, Monsieur Lewis, pour que celle-ci reprenne vie et laisse place à toute les péripéties à travers le temps. Effets scéniques et sonores, prouesses technique et humour seront au rendez-vous. Ce nouveau spectacle ose la nouveauté entre l’héritage familial et le futur, qui à trouvé ici ses racines. Alors ne dites plus que vous allez au cirque, dites plutôt que vous allez assister à un moment unique sous le regard de votre famille, toute l’année à Paris 15e ! Cat 1 – LOGESCat 2 – TRIBUNE DE FACE Cat 3 – TRIBUNE DE CÔTÉ Cat 4 – BALCONSA Savoir : – Votre billet doit être obligatoirement imprimée. – Le spectacle est gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. – Il est impératif de vous présenter 30 minutes avant le spectacle.La séance du jeudi 22 octobre 2020 est annulée TOUS LES MERCREDIS SAMEDIS ET DIMANCHE À 15H – DU 15 SEPTEMBRE 2021 AU 14 AOÛT 2022VACANCES SCOLAIRES : – DU 23 OCTOBRE 2021 AU 07 NOVEMBRE 2021 À 15H (TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI),- DU 18 DECEMBRE 2021 AU 02 JANVIER 2022 À 15H (TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI), – Du samedi 19 février 2022 au dimanche 6 mars 2022, tous les jours à 15H sauf le lundi,- Du samedi 23 avril 2022 au dimanche 8 mai 2022, tous les jours sauf le lundi à 15H, EUR9.0 9.0 euros

CHAPITEAU CIRQUE BORMANN PARIS 5 rue Lucien-Bossoutrot 75015

