Vaucluse

Musée de Géologie – Maison du Parc du Luberon, le samedi 14 mai à 18:00

Venez vivre une nouvelle expérience de visite à travers un parcours ludique et animations grand public au Musée de géologie de la maison du parc. Plongez dans un voyage dans l’espace et dans le temps afin de découvrir l’histoire géologique du Luberon. Musée de Géologie – Maison du Parc du Luberon 60 place jean Jaures 84400 Apt Apt Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00

Lieu Musée de Géologie - Maison du Parc du Luberon Adresse 60 place jean Jaures 84400 Apt Ville Apt Departement Vaucluse

Musée de Géologie - Maison du Parc du Luberon Apt Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/apt/

