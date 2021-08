Voyage dans le temps au château La Tour carnet Saint-Laurent-Médoc, 14 octobre 2021, Saint-Laurent-Médoc.

Voyage dans le temps au château La Tour carnet 2021-10-14 – 2021-10-15

Saint-Laurent-Médoc Gironde Saint-Laurent-Médoc

EUR 5 Faites un voyage dans le temps en pénétrant dans l’enceinte de notre château médiéval et partez à la découverte des secrets et techniques de la vinification au sein du cuvier et des chais.

La visite se clôturera par une dégustation de notre Grand Cru Classé.

+33 5 57 26 38 34

dernière mise à jour : 2021-08-12 par