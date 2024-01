Voyage dans le temps Conservatoire Darius Milhaud / Auditorium Campra Aix-en-Provence, vendredi 9 février 2024.

Voyage dans le temps Conservatoire Darius Milhaud / Auditorium Campra Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2024-02-09 20:00:00

fin : 2024-02-09

Accompagnée à la fois par le clavecin et le basson, la flûte à bec vous transportera en différents pays et différentes époques, véritable voyage qui vous permettra par ailleurs d’apprécier l’évolution dans le temps de sa facture instrumentale.

Voici la flûte à bec mise à l’honneur, dans un voyage musical à travers le temps.

Si la flûte à bec, après avoir atteint son apogée, a peu-à-peu disparu au cours du XVIIIe siècle, les compositeurs et interprètes surent lui trouver, et ce jusqu’à nos jours, des ressources nouvelles. C’est pourquoi nous vous proposons de découvrir un ensemble d’œuvres allant du moyen-âge à la musique contemporaine, en passant par à l’époque baroque.

Bonne découverte !

Conservatoire Darius Milhaud / Auditorium Campra 380 Avenue Mozart

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



