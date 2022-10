Voyage dans le temps à Carrouges avec la Garde côtière normande du XVIIe siècle !

2022-10-08 15:00:00 15:00:00 – 2022-10-09 Le temps d’un après-midi, vous êtes transportés en 1758, au Siècle des Lumières. La garde côtière normande du XVIIIe siècle a établi ses quartiers au château de Carrouges. Ces reconstitutionnistes en costumes, enfants et adultes, vous feront revivre l’histoire du Sergent Cabieu, le héros qui repoussa seul une tentative de débarquement anglais à Ouistreham, organiseront un duel au pistolet scénarisé. Peut-être participerez-vous au tirage au sort des paysans recrutés pour entrer dans la garde côtière ou assisterez aux manœuvres militaires ? Venez découvrir le quotidien de la vie d’une communauté normande sous le règne du roi Louis XV ! A partir de 15h. Activités en extérieur gratuites, comprises dans le droit d’entrée pour l’intérieur du château. Le temps d’un après-midi, vous êtes transportés en 1758, au Siècle des Lumières. La garde côtière normande du XVIIIe siècle a établi ses quartiers au château de Carrouges. Ces reconstitutionnistes en costumes, enfants et adultes, vous feront… dernière mise à jour : 2022-10-04 par

