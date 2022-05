Voyage dans le passé

2022-02-15 – 2022-02-15 Voyage dans le temps en découvrant l’histoire géologique de la Région il y a 20 millions d’années : exposition de fossiles à la Maison de la Réserve qui se poursuit par une balade au cœur de la forêt à la découverte des musées à ciel ouvert.

Uniquement sur réservation

