Voyage dans le monde magique du yoga ludique La Maison des Petits Brignoles, mercredi 20 mars 2024.

Voyage dans le monde magique du yoga ludique Pour les enfants dès 18 mois et leurs parents… Mercredi 20 mars, 15h00 La Maison des Petits

« Voyage dans le monde magique du yoga ludique : arbres, souffle du vent, grenouilles, chiens têtes en bas, dos tout rond de chat… » Atelier proposé et animé par Pascale et Marie de l’Association Allaitement Votre – Sur Inscription pour les enfants dès 18 mois – 6 ans et leurs parents .

La Maison des Petits rue pas de grains brignoles Brignoles 83170 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur