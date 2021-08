Issy-les-Moulineaux Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Voyage dans la Renaissance avec Léonard de Vinci Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Voyage dans la Renaissance avec Léonard de Vinci Le Temps des Cerises, 23 octobre 2021, Issy-les-Moulineaux. Voyage dans la Renaissance avec Léonard de Vinci

le samedi 23 octobre à Le Temps des Cerises

A travers une présentation des oeuvres, des inventions et du parcours de Léonard de Vinci, écoutez Margherita sa servante vous raconter combien vivre avec un génie peut-être fatiguant ! La Réunion des musées nationaux – Grand Palais anime les Micro-Folies avec des événements ludiques et participatifs. Chaque rendez-vous propose une programmation en lien avec l’actualité du Grand Palais et sa galaxie Histoires d’art. Durée : environ 1h30

Entrée libre, sur réservation

Publc familial. Dans le cadre d’ “Histoires d’Art” de la Rmn – Grand Palais : L’objet dans l’Art Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T15:00:00 2021-10-23T16:30:00;2021-10-23T17:00:00 2021-10-23T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Le Temps des Cerises Adresse 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux