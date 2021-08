Aurouër Aurouër Allier, Aurouër Voyage dans la matière à travers l’œuvre de Pierre Sabatier Aurouër Aurouër Catégories d’évènement: Allier

Aurouër

Voyage dans la matière à travers l’œuvre de Pierre Sabatier Aurouër, 4 septembre 2021, Aurouër. Voyage dans la matière à travers l’œuvre de Pierre Sabatier 2021-09-04 – 2021-09-07

Aurouër Allier Aurouër Visite guidée contemplative.



Un voyage dans la matière, l’art et la Nature.

A travers l’œuvre de Pierre Sabatier. bienvenue@moulins-tourisme.com +33 4 70 44 44 14 dernière mise à jour : 2021-07-30 par Office du tourisme de Moulins & sa région

Détails Catégories d’évènement: Allier, Aurouër Autres Lieu Aurouër Adresse Ville Aurouër lieuville 46.68759#3.29907