Voyage culturel au fil de l’eau : Leyre confluent / Balade en canoë à la découverte de la biodiversité Salles, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Salles.

Voyage culturel au fil de l’eau : Leyre confluent / Balade en canoë à la découverte de la biodiversité 2021-07-21 12:00:00 – 2021-07-21 15:30:00 Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire

Salles Gironde Salles

EUR 40 Voyage culturel au fil de l’eau : Leyre confluent

Moustey – Saugnacq (6 km – 2h de balade en canoë)

Nicolas et Guillaume proposent des balades encadrées en canoë sur la Leyre à la découverte de la biodiversité. Une idée de balade nature pédagogique et rafraîchissante pour toute la famille qui vous permettra de porter un autre regard sur cette nature riche et préservée. Offrez-vous un moment magique et culturel au fil de l’eau.

+33 5 56 88 30 11

