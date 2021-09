Gradignan Théâtre des Quatre Saisons Gironde, Gradignan VOYAGE CHIMÈRE / Ilka Schönbein – Theater Meschugge Théâtre des Quatre Saisons Gradignan Catégories d’évènement: Gironde

Des animaux sur le déclin décident d’échapper à la main de l’homme pour allervivre leur rêve : intégrer la fanfare de Brême. C’est ainsi qu’un âne décrépit, une chatte perclus, un chien édenté et une poule ont convaincu la fondatrice du Theater Meschugge de repartir sur les routes avec ses marionnettes et de faire un crochet par le T4S. « Mesdames et Messieurs, nous sommes étonnés, nous sommes enchantés, nous sommes heureux que vous ayez trouvé l’entrée de notre petit cabaret. »

Tarifs : de 5 à 20€

La papesse du théâtre de marionnettes est de retour avec une nouvelle création s’inspirant du célèbre conte des Frères Grimm, Les Musiciens de Brême. Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Gradignan Moulineau Gironde

