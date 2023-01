Voyage Chimère Belfort Belfort Catégories d’Évènement: Belfort

Territoire de Belfort

Voyage Chimère Belfort, 12 février 2023, Belfort . Voyage Chimère Théâtre Louis Jouvet Belfort Territoire de Belfort

2023-02-12 – 2023-02-12 Belfort

Territoire de Belfort 8 EUR Un âne décrépit, un chat perclus, un chien édenté et un coq s‘échappent à une mort certaine de la main de l‘homme. Ensemble ils décident de se mettre en route pour Brême et se faire embaucher comme musiciens dans la fanfare de Brême. Dans la forêt, ils trouvent une maison de brigands, et chacun à leur façon, dans un vacarme terrifiant, ils attaquent et chassent les brigands effrayés de la maison. Puis, ils finissent les restes du repas des brigands et s‘installent confortablement dans la maison. S‘ils ne sont jamais partis pour Brême pour se faire musiciens – le conte nous ne le dit pas. contact@marionnette-belfort.com +33 3 84 28 99 65 https://marionnette-belfort.com/ Belfort

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Belfort, Territoire de Belfort Autres Lieu Belfort Adresse Théâtre Louis Jouvet Belfort Territoire de Belfort Ville Belfort lieuville Belfort Departement Territoire de Belfort

Belfort Belfort Territoire de Belfort https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belfort/

Voyage Chimère Belfort 2023-02-12 was last modified: by Voyage Chimère Belfort Belfort 12 février 2023 Belfort Territoire de Belfort Théâtre Louis Jouvet Belfort Territoire-de-Belfort

Belfort Territoire de Belfort