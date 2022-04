“Voyage chez les Gaulois. Une visite dont vous êtes le héros” Site archéologique Lattara – musée Henri Prades Lattes Catégories d’évènement: Hérault

“Voyage chez les Gaulois. Une visite dont vous êtes le héros” Une visite en autonomie dans l’exposition temporaire “Gaulois ? Gaulois ! Comment l’archéologie perçoit les identités celtiques”. À chaque étape, vous choisissez la suite de votre voyage ! _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._ “Voyage chez les Gaulois. Une visite dont vous êtes le héros” Site archéologique Lattara – musée Henri Prades 390 avenue de Pérols, 34970 Lattes Lattes Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

