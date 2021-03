Bergerac Bergerac Bergerac, Dordogne Voyage avec Emmanuel Michel Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Voyage avec Emmanuel Michel, 10 mars 2021-10 mars 2021, Bergerac. Voyage avec Emmanuel Michel 2021-03-10 – 2021-04-25 Place du Docteur Cayla Galerie Bénédicte Giniaux

Bergerac Dordogne Bergerac Pour ce voyage avec l’artiste Emmanuel Michel, ce sont des tableaux, des sculptures, des dessins ou encore des gravures que vous pourrez admirer à la Galerie Bénédicte Giniaux.

L’exposition est ouverte aux heures de la galerie. Egalement, 4 jours de dédicaces: les week-ends des 10 – 11 et 24 – 25 avril de 11h à 18h où Emmanuel Michel présentera son nouveau livre. Pour ce voyage avec l’artiste Emmanuel Michel, ce sont des tableaux, des sculptures, des dessins ou encore des gravures que vous pourrez admirer à la Galerie Bénédicte Giniaux.

Détails Catégories d’évènement: Bergerac, Dordogne Autres Lieu Bergerac Adresse Place du Docteur Cayla Galerie Bénédicte Giniaux Ville Bergerac