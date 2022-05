Voyage autour du rhum La saga du rhum Saint-Pierre Catégorie d’évènement: Saint-Pierre

Inspirée par les notes boisées des rhums vieux et les saveurs gourmandes des arrangés, qu’elles soient florales ou fruitées, chaque étiquette imaginée par Kler Dardel est une ode à la beauté de la nature réunionnaise et au plaisir de la dégustation. Accès libre de 19h à 21h. Rencontre avec l’artiste – Initiation aux techniques de l’aquarelle et création d’une oeuvre collective sous sa direction. Places limitées – A découvrir en famille.

Entrée libre, matériel fourni

L’aquarelliste Kler Dardel nous offre une “parenthèse légère et souriante” de l’univers du rhum à travers des créations originales d’étiquettes et d’affiches. La saga du rhum Chemin Frédeline, Saint-Pierre, Réunion, La Réunion Saint-Pierre

