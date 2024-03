VOYAGE AUTOUR DU MONDE – 42 Loire Maison ARVEL Bully, dimanche 7 juillet 2024.

VOYAGE AUTOUR DU MONDE – 42 Loire Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 7 juillet – 9 août Maison ARVEL 6 jours (dimanche au vendredi) : 485 €

8 jours (dimanche au dimanche) : 535€

5 jours en août (lundi au vendredi) : 455 €

Cotisation ARVEL : 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-07T08:00:00+02:00 – 2024-07-07T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-09T00:00:00+02:00 – 2024-08-09T18:58:00+02:00

SITUATION :

la maison de Bully accueille les enfants dans un cadre de vie reposant et sécurisé, en pleine campagne au grand air loin de toute circulation intensive. La vue est imprenable sur une région vallonnée avec un grand parc boisé entièrement clos qui permet aux enfants de pouvoir jouer en toute confiance.

ACTIVITÉS :

chaque jour les enfants découvriront un continent différent : Afrique, Europe, Amérique, Asie et Océanie, autour d’activités manuelles, sportives et cuisine du monde.

Création de masque ou d’attrape rêves ou de bracelets et origami.

Participation à des jeux collectifs (olympiades et jeu d’orientation) et sportifs (soft archery, basket, foot, tennis, tennis de table…)

Confection de goûters de différents pays. Elaboration d’un repas à thème (asiatique ou africain) avec l’intervention d’un professionnel roannais.

Si le temps le permet, jeux d’eau et baignade dans la piscine du centre.

Chaque soir, une veillée viendra clore la journée.

Maison ARVEL 42260 BULLY Bully 42260 Loire Auvergne-Rhône-Alpes secretariat@arvel.org http://www.arvel.org 0477716708

nature grand air

arvel