Voyage authentique au cœur du vignoble familial Château Champion Saint-Émilion, samedi 8 juin 2024.

Voyage authentique au cœur du vignoble familial Un moment d’immersions, de saveurs et de traditions Samedi 8 juin, 17h00 Château Champion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T17:00:00+02:00 – 2024-06-08T22:00:00+02:00

Fin : 2024-06-08T17:00:00+02:00 – 2024-06-08T22:00:00+02:00

Plongez-vous dans un monde où le vin, la tradition, l’agriculture biologique et la durabilité se rencontrent, lors d’une journée immersive au sein de notre domaine familial. Commencez par un atelier immersif dans nos vignobles, une expérience qui va au-delà de la simple visite. Accompagnés de membres passionnés de notre famille, découvrez le métier de vigneron à travers les pratiques viticoles durables et notre engagement envers l’environnement. (l’atelier sera proposé selon la saisonnalité).

La suite vous réserve une exploration approfondie de notre propriété accompagnée d’une dégustation de notre vin.

L’éveil de vos sens se poursuit avec un dîner traditionnel au cœur de notre jardin. Chaque plat met en valeur des produits biologiques locaux, et souligne notre attachement à une gastronomie durable. La pièce maîtresse du menu, une viande cuite à la broche (porcelet ou agneau), est une ode à la tradition culinaire, accompagnée harmonieusement de nos vins issus de pratiques respectueuses de l’environnement.

Château Champion 33330 Saint-Émilion Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine info@chateau-champion.com

immersif agriculture biologique