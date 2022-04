Voyage au Tibet avec Frédéric Larrey Allauch, 1 juin 2022, Allauch.

Voyage au Tibet avec Frédéric Larrey Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Espace François Mitterrand Allauch

2022-06-01 16:30:00 16:30:00 – 2022-06-01 Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Espace François Mitterrand

Allauch Bouches-du-Rhône

Projection du Film Expédition au Tibet- Sur les traces de la Panthère des neiges

Le sujet : Huit expéditions au Tibet, d’un mois chacune, sur trois ans. Frédéric Larrey est le premier à avoir approché la panthère des neiges d’aussi près – 12 mètres ! –, durant de longues heures et des jours entiers. Depuis le massif le mieux préservé du plateau tibétain – entre 4 500 et 5 000 mètres d’altitude –, lieu unique au monde jusqu’ici fermé où il a réussi à se faire accepter, il rapporte l’observation de trente panthères avec leurs petits, toutes identifiées. Un vrai travail d’éthologie, novateur. S’y ajoute la rencontre inattendue avec le Léopard de Chine du Nord. Dans sa vie quotidienne avec les familles de bergers, Frédéric relate leur tolérance inouïe envers les grands prédateurs, et leur vie en harmonie avec la nature.



Rencontre avec un artiste scientifique allaudien :

Frédéric Larrey, photographe naturaliste, a reçu le prix Eric Hosking du BBC Wildlife Photographer of The Year en 2003. Il vient d’écrire pour ARTE le film « Sur les traces de la Panthère des neiges », il réalise pour plusieurs chaines internationales le film « Le royaume de la panthère des neiges ».



Séance de dédicace !

Possibilité d’acheter et de se faire dédicacer le livre : Tibet – En harmonie avec la Panthère des neiges. Plongez au cœur des hauts plateaux tibétains, territoire préservé de la mythique Panthère des neiges mais aussi Yack, Loup gris, Lièvre laineux et léopard…. Le Livre grand format reproduit l’œuvre du photographe Frédéric LARREY et de l’aquarelliste Yves FAGNIART.

Venez découvrir l’expédition au tibet de l’artiste scientifique allaudien Frédéric Larrey (photographe naturaliste) grâce à la projection du film “Expédition au Tibet, Sur les traces de la Panthère des neiges” suivie d’une rencontre et séance de dédicace.

Projection du Film Expédition au Tibet- Sur les traces de la Panthère des neiges

Le sujet : Huit expéditions au Tibet, d’un mois chacune, sur trois ans. Frédéric Larrey est le premier à avoir approché la panthère des neiges d’aussi près – 12 mètres ! –, durant de longues heures et des jours entiers. Depuis le massif le mieux préservé du plateau tibétain – entre 4 500 et 5 000 mètres d’altitude –, lieu unique au monde jusqu’ici fermé où il a réussi à se faire accepter, il rapporte l’observation de trente panthères avec leurs petits, toutes identifiées. Un vrai travail d’éthologie, novateur. S’y ajoute la rencontre inattendue avec le Léopard de Chine du Nord. Dans sa vie quotidienne avec les familles de bergers, Frédéric relate leur tolérance inouïe envers les grands prédateurs, et leur vie en harmonie avec la nature.



Rencontre avec un artiste scientifique allaudien :

Frédéric Larrey, photographe naturaliste, a reçu le prix Eric Hosking du BBC Wildlife Photographer of The Year en 2003. Il vient d’écrire pour ARTE le film « Sur les traces de la Panthère des neiges », il réalise pour plusieurs chaines internationales le film « Le royaume de la panthère des neiges ».



Séance de dédicace !

Possibilité d’acheter et de se faire dédicacer le livre : Tibet – En harmonie avec la Panthère des neiges. Plongez au cœur des hauts plateaux tibétains, territoire préservé de la mythique Panthère des neiges mais aussi Yack, Loup gris, Lièvre laineux et léopard…. Le Livre grand format reproduit l’œuvre du photographe Frédéric LARREY et de l’aquarelliste Yves FAGNIART.

Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Espace François Mitterrand Allauch

dernière mise à jour : 2022-04-26 par