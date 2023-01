Voyage au Salon de l’Agriculture Pirou Pirou Pirou Catégories d’Évènement: Manche

Pirou

Voyage au Salon de l’Agriculture Pirou, 28 février 2023, Pirou Pirou. Voyage au Salon de l’Agriculture Pirou Manche

2023-02-28 03:00:00 03:00:00 – 2023-02-28 Pirou

Manche Pirou Voyage organisé au Salon de l’Agriculture

Départ à 3h du matin de Pirou plage place du marché. Une étape en cours de route pour le petit déjeuner.

Prise des billets d’entrées. Journée libre sur place jusqu’au retour prévu à 19h. L’arrivée à Pirou est prévu vers 1h du matin.

Le prix du transport est pris en charge par l’association.

Tarif 65 euros non adhérents. Voyage organisé au Salon de l’Agriculture

Départ à 3h du matin de Pirou plage place du marché. Une étape en cours de route pour le petit déjeuner.

Prise des billets d’entrées. Journée libre sur place jusqu’au retour prévu à 19h. L’arrivée à Pirou est prévu vers 1h du matin.

Le prix du transport est pris en charge par l’association.

Tarif 65 euros non adhérents. lefeuvre.jocelyne@bbox.fr +33 9 83 53 82 94 http://culture-sport-loisirs-pirou-59.webselfsite.net/ Pirou

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Manche, Pirou Autres Lieu Pirou Adresse Pirou Manche Ville Pirou Pirou lieuville Pirou Departement Manche

Pirou Pirou Pirou Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pirou-pirou/

Voyage au Salon de l’Agriculture Pirou 2023-02-28 was last modified: by Voyage au Salon de l’Agriculture Pirou Pirou 28 février 2023 manche Pirou Pirou, Manche

Pirou Pirou Manche