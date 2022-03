VOYAGE AU PAYS DU ROCK Neuvy-le-Roi Neuvy-le-Roi Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Neuvy-le-Roi Indre-et-Loire 0 EUR 0 Les formes sont multiples pour attirer un public large. Ce concert, en live avec de véritables musiciens, sera commenté pour permettre à l’auditoire de découvrir l’histoire du rock au fil des années. Il faudra être attentif pour pouvoir répondre au quizz interactif, organisé en équipe ! Une petite restauration est organisée sur place par les jeunes du Dispositif Jeunesse et les bénévoles de l’école de musique. Les bénéfices permettront de financer une partie des projets des jeunes cet été. Concert gratuit avec réservation obligatoire Vendredi 08 avril à partir de 19h

Salle Armand Moisant à Neuvy-le-Roi

Véritable soirée musicale, intergénérationnelle, conviviale et ludique pour populariser l'accès à la culture en Gâtine-Racan, VOYAGE AU PAYS DU ROCK, est un projet porté par le Dispositif Jeunesse de la Communauté de Communes et l'école de musique Le Carré des Arts. animnlr-spr@gatine-racan.fr +33 6 88 71 18 31 Les formes sont multiples pour attirer un public large. Ce concert, en live avec de véritables musiciens, sera commenté pour permettre à l'auditoire de découvrir l'histoire du rock au fil des années. Il faudra être attentif pour pouvoir répondre au quizz interactif, organisé en équipe ! Une petite restauration est organisée sur place par les jeunes du Dispositif Jeunesse et les bénévoles de l'école de musique. Les bénéfices permettront de financer une partie des projets des jeunes cet été. Concert gratuit avec réservation obligatoire Vendredi 08 avril à partir de 19h

Infos et réservations : animnlr-spr@gatine-racan.fr / 06 88 71 18 31 CCGCPR

