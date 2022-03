Voyage au pays des statues-menhirs Centre d’Interprétation des Mégalithes Murat-sur-Vèbre Catégories d’évènement: Murat-sur-Vèbre

Tarn

Voyage au pays des statues-menhirs Centre d’Interprétation des Mégalithes, 14 mai 2022, Murat-sur-Vèbre. Voyage au pays des statues-menhirs

Centre d’Interprétation des Mégalithes, le samedi 14 mai à 19:00 Entrée libre

Découverte de la vie des Hommes et Femmes du Néolithique (premiers paysans et éleveurs de la Préhistoire) et exposition d’une quinzaine de leurs œuvres de pierre : les mystérieuses statues-menhirs ! Centre d’Interprétation des Mégalithes 10 rue de la salle des fêtes, Murat-sur-Vèbre Murat-sur-Vèbre Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Murat-sur-Vèbre, Tarn Autres Lieu Centre d'Interprétation des Mégalithes Adresse 10 rue de la salle des fêtes, Murat-sur-Vèbre Ville Murat-sur-Vèbre lieuville Centre d'Interprétation des Mégalithes Murat-sur-Vèbre Departement Tarn

Centre d'Interprétation des Mégalithes Murat-sur-Vèbre Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/murat-sur-vebre/

Voyage au pays des statues-menhirs Centre d’Interprétation des Mégalithes 2022-05-14 was last modified: by Voyage au pays des statues-menhirs Centre d’Interprétation des Mégalithes Centre d'Interprétation des Mégalithes 14 mai 2022 Centre d'Interprétation des Mégalithes Murat-sur-Vèbre Murat-sur-Vèbre

Murat-sur-Vèbre Tarn