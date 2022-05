Voyage au pays des plantes sauvages des murs et des ruelles Meymac Meymac Catégories d’évènement: 19250

7 Route d’Aubusson 19250 Meymac Rendez-vous à 14h30, place des Porrots

Prévoir chaussures de marche et bouteille d’eau, sur inscription obligatoire

Gratuit Dans le cadre du programme “Découvrez votre Parc”, venez assister une balade dans les ruelles et les chemins du bourg à la découverte de la biodiversité des murs et des trottoirs. Les plantes sauvages ont une présence discrète ou foisonnante et se déplacent au gré de leur stratégie de reproduction. Dégustation à base de plantes sauvages offerte en fin de balade. Sortie animée par Vagabunda Rendez-vous à 14h30, place des Porrots

