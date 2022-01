Voyage au pays des petites bêtes Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Entre macrophotographie et proxiphotographie, ce voyage est une exposition photographique de Laurent Govaert. Elle vous est proposée par l'association Voisinlieu Pour Tous. Elle sera visible dans le hall du centre Desmarquest, rue de la Longue-Haie du 31 janvier au 26 février. Entrée libre aux horaires d'ouverture du centre, consultables sur cette page. Passe sanitaire et port du masque obligatoires. wordpress.voisinlieu@gmail.com +33 9 54 66 25 82 https://voisinlieupourtous.fr/exposition-photographique-3/ Laurent Govaert

