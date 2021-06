Voyage au pays des Iris Ensata Maison de l’Erdre, 20 juin 2021-20 juin 2021, Nantes.

2021-06-20

Horaire : 14:15 18:15

Gratuit : oui

La Ville de Nantes, en partenariat avec l’association Atlantique Japon, propose au sein de la Maison de l’Erdre, du 18 au 20 juin 2021, une exposition de compositions florales réalisées selon l’art traditionnel et ancestral japonais appelé « Ikebana ».Niigata et les iris japonais « Ensata » de la Beaujoire s’invitent sur l’île de Versailles pour une exposition d’Ikebana, organisée par Christine Gouy, Maître du Chapître France Ouest. »Ikebana » signifie « art de donner vie aux fleurs » ou « fleur vivante ». Il s’agit de reproduire l’émotion que l’on ressent, en recherchant les fleurs et les branches pour donner vie à un bouquet. Cet art de sublimer la nature est pratiqué depuis plus de six cents ans et est né du rituel bouddhiste d’offrande des fleurs aux esprits des morts.Rappel : L’exposition « Périple Nippon en temps de Covid » est proposée au public jusqu’au 30 juin 2021 à la Maison de l’Erdre. Le pôle des Arts Graphiques la Joliverie fait découvrir le séjour de ses élèves entre Tokyo et Niigata qui a eu lieu début 2020 par le biais de photos, illustrations, carnets de voyage, films, mangas.

Maison de l’Erdre Ile de Versailles Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes