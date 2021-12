Montigny-le-Bretonneux Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Voyage au pays des contes Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Histoires en solo, en duo, musique, chansons, silence, comme autant d’instantanés pétillants. Une mosaïque de récits savoureux à partager entre petits et grands. **_Avec Gilles Bizouerne, conteur, Debora Di Gilio, conteuse_** **_et Elsa Guiet (violoncelle_**) ● Durée : 1 h 30 ∙ Tout public – Sur réservation **Un évènement Fête du conte 2022**

Pour célébrer l’ouverture de la Fête du conte, un trio passionné se réunit et embarque les spectateurs dans un univers joyeux. Médiathèque du Canal Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Yvelines

2022-01-15T17:30:00 2022-01-15T19:00:00

