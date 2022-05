“Voyage au pays des contes” – Les Escales Parc du Vivier, 25 mai 2022, Mérignac.

Du samedi 21 mai au 3 juin, les enfants des accueils périscolaires de Mérignac accompagnés de leurs animateurs ont réalisé de nombreuses oeuvres plastiques installées dans le parc du Vivier. Cette année ce sont les contes qui sont à l’honneur. Nous vous invitons à les découvrir et à nous rejoindre pour une escale dédiée à la revisite d’histoires bien connues. ### Blanche Neige Baskets, Escarpins, Ballerines ou Mocassins, l’important est de trouver chaussure à son pied et Blanche Neige le sait bien, mais sa belle-mère, la reine, préfère davantage la voir en boîte que dans son miroir, alors elle va s’employer à lui faire prendre ses cliques et ses claques pour rester au pouvoir. Seulement, à force d’user trop de cirage pour briller, on tombe plus rapidement de son piédestal… * Horaire : 18h (durée 20 min) * Théâtre d’objets * Dès 5 ans ### Le Vilain P’tit Canard Au “Vilain P’tit Canard”, salon de beauté mixte, notre duo de professionnels semble de mèche pour vous brosser dans le sens du poil, au nez et à la barbe de ces blaireaux et autres bigoudis qui ne voulaient plus vous voir. Ici, fourches récalcitrantes, boucles indomptables, épis fugaces et racines disgracieuses n’ont qu’à bien se tenir ! Sous des mains expertes, vous deviendrez bientôt celui ou celle que vous avez toujours rêvé d’être. De la pointe de leurs ciseaux, reprenez du poil de la bête, relevez la tête et balayez d’un coup de peigne tout a priori rasoir. Lames sensibles, s’abstenir. Interprètes : Cédric Hingouët/Morien Nolot /Juan Pino / création et mise en scène Cédric Hingouët / scénographie Alexandre Musset * Horaire : 18h45 (durée 25 min) * Théâtre d’objets * Dès 5 ans À noter dans vos agendas : inauguration des Arts du Vivier le samedi 21 mai (ateliers, exposition, animations et boum costumée)

Entre spectacles et ateliers, voici une invitation à découvrir les artistes mis en scène par Thomas Visonneau pour prendre le temps d’observer le vivant qui nous entoure.

Parc du Vivier avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 MERIGNAC Mérignac Gironde



