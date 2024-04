Voyage au pays des Algues Port de Plaisance du Moulin Blanc Brest, mardi 4 juin 2024.

Pour vos vacances de Pâques, partez explorer le monde des algues. Accompagnés par des médiateurs scientifiques, découvrez l’importance cruciale de ces organismes apparus il y a plus de 3 milliards d’années et pourtant si méconnus du grand public.

Avec plus de 10 000 espèces répertoriées, les algues, qu’elles soient microscopiques ou colossales, offrent un spectacle de diversité et de super-pouvoirs étonnants. Elles sont à l’origine de la vie sur Terre, façonnent des écosystèmes variés, et contribuent à rendre notre atmosphère respirable en absorbant le CO2.

Que vous soyez curieux, passionné ou simplement en quête de découvertes, laissez-vous guider dans ce périple iodé à travers nos animations ludiques, interactives et familiales.

Bon voyage aux pays des algues !

Informations pratiques

Animations incluses dans votre billet d’entrée à Océanopolis.

Retrouvez le programme complet sur le site d’Océanopolis. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-04 20:30:00

fin : 2024-06-04

Port de Plaisance du Moulin Blanc Océanopolis

Brest 29200 Finistère Bretagne

