Sortie famille en autocar – Marché de Noël de Colmar

Le Foyer Rural de Mazirot « La Mazurienne » et le Centre Social de l’arboré sens vous propose une sortie famille à la découverte du magnifique marché de Colmar et profitez d’une belle journée en famille.

Départ à 07h30 de la Salle Multi-activités de Mazirot – visite libre du marché de Noël et de la ville de Colmar – repas tiré du sac ou possibilité de restauration en ville à votre charge – Départ de Colmar à 17h et arrivée prévue à Mazirot à 19h.

Inscription auprès de Madame Retournard Odile au 06 11 53 06 50 dans la limite des places disponibles.

Règlement en espèces ou par chèque à libeller à l’ordre du Foyer rural de Mazirot.

Adhérent : adulte 10€ et enfant 5€. Non adhérent au foyer rural : adulte 15€ et enfant 10€.

+33 6 11 53 06 50

Foyer Rural la Mazurienne et le Centre Social l’Arboré-sens

