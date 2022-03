VOYAGE AU-DELA DES MERS – Julie Meola & Armelle de Tugny Salle Colomb Miramas Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Miramas

VOYAGE AU-DELA DES MERS – Julie Meola & Armelle de Tugny Salle Colomb, 23 mars 2022, Miramas. VOYAGE AU-DELA DES MERS – Julie Meola & Armelle de Tugny

Salle Colomb, le mercredi 23 mars à 14:30

Les mélodies océaniques d’un conte musical écologique Voyage Au Delà Des Mers, est un conte musical jeune public destiné aux enfants de 6 à 10 ans. Nous abordons l’écologie, le respect de la Terre et des Océans, au travers une histoire d’empathie et d’amitié. Paloma et sa grande soeur Alma vivent au Brésil, dans une réserve naturelle, où sont sauvés un grand nombre d’animaux marins. Un jour, lors de leur ballade quotidienne le long de la plage, Paloma entendit un drôle de bruit. Alma nous raconte alors l’histoire d’une belle amitié entre Paloma et son ami des mers, appelé Voyage. Distribution : – PALOMA – Chant, claviers, guitare, percussions, machines : JULE MEOLA – ALMA – Narration, chant, claviers, kazoo, machines : ARMELLE DE TUGNY Graphisme : VICTORIA HALLY Mise en scene : PHILIPPE CAR Technique son et lumieres : JULIEN SAYEGH Production : ZE BOURGEOIZ [https://youtu.be/Kdh_6mOE0aA](https://youtu.be/Kdh_6mOE0aA)

Gratuit

♫JEUNE PUBLIC♫ Salle Colomb avenue jean Moulin 13140 Miramas Miramas Sulauze Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T14:30:00 2022-03-23T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Miramas Autres Lieu Salle Colomb Adresse avenue jean Moulin 13140 Miramas Ville Miramas lieuville Salle Colomb Miramas Departement Bouches-du-Rhône

Salle Colomb Miramas Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/miramas/

VOYAGE AU-DELA DES MERS – Julie Meola & Armelle de Tugny Salle Colomb 2022-03-23 was last modified: by VOYAGE AU-DELA DES MERS – Julie Meola & Armelle de Tugny Salle Colomb Salle Colomb 23 mars 2022 Miramas Salle Colomb Miramas

Miramas Bouches-du-Rhône