Voyage au delà des Mers imfp, 10 novembre 2021, Salon-de-Provence.

Voyage au delà des Mers

imfp, le mercredi 10 novembre à 14:30

Ce spectacle Jeune Public se tiendra dans la salle de spectacle de l’IMFP Conte musical (pour 6 à 10 ans) de Julie MEOLA et Armelle DE TUGNY Voix, guitare, piano, kazoo, loop station, boîte à rythme électronique Nous aimerions à travers ce spectacle, sensibiliser les enfants à la musique, à l’écoute, mais aussi à la nature, au respect de l’autre et montrer que chacun, aussi petit qu’il soit peut faire sa part… Nous abordons l’écologie, le respect de la Terre et des Océans, au travers une histoire d’empathie et d’amitié. Paloma et sa grande soeur Alma vivent au Brésil, dans une réserve naturelle, où sont sauvés un grand nombre d’animaux marins. Un jour, lors de leur ballade quotidienne le long de la plage, Paloma entendit un drole de bruit. Alma nous raconte alors l’histoire d’une belle amitié entre Paloma et son ami des mers, appelé Voyage.

De 6 à 10€ / gratuit pour les stagiaires IMFP

♫JEUNE PUBLIC♫

imfp 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bel-Air Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T14:30:00 2021-11-10T15:30:00