Voyage au coeur d’un site grandiose, la reculée d’Autoire Autoire, 9 août 2022, Autoire.

Voyage au coeur d’un site grandiose, la reculée d’Autoire Autoire

2022-08-09 08:45:00 08:45:00 – 2022-08-09

Autoire 46400 Autoire

Le temps de cette animation, découvrez le ruisseau d’Autoire qui a modelé une roche à la géologie tourmentée, les plantes et les animaux qui ont su s’adapter aux conditions les plus rudes? de la cascade aux éboulis les plus secs. Enfin des siècles de présence humaine sur ce site nous ont laissé un patrimoine d’exception. Au fur et à mesure de votre progression sur le sentier, vous découvrirez ou redécouvrirez tous les éléments, des plus grandioses aux plus petits détails, qui font la richesse de ce paysage.

Animé par David Barillot, gestionnaire ENS Département du Lot

Rendez-vous transmis lors de l’inscription. Tout public. Limité à 25 personnes.

relais de TERROU

Autoire

dernière mise à jour : 2022-05-23 par