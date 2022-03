Voyage au cœur des océans avec Surfrider Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Voyage au cœur des océans avec Surfrider Maison écocitoyenne, 24 avril 2022, Bordeaux. Voyage au cœur des océans avec Surfrider

Maison écocitoyenne, le dimanche 24 avril à 14:00

**Une après-midi sur le thème des mers et océans pour découvrir comment mieux les protéger.** **Ateliers au programme :** **- ouïe et sons marins,** **- des sens par le toucher (collection marine :** **coquillages, etc..),** **- le 7ème continent,** **- DIY :faire sa lessive soi-même, éponge tawashi,** **etc…,** **- découvrir la baleine bleue.** **Tout public.** **Dès 4 ans, accès libre**

Gratuit SANS inscription

Partez à la rencontre des créatures extraordinaires que les océans abritent…mais aussi de leurs menaces ! Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-24T14:00:00 2022-04-24T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Maison écocitoyenne Adresse Quai Richelieu, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Maison écocitoyenne Bordeaux Departement Gironde

Maison écocitoyenne Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Voyage au cœur des océans avec Surfrider Maison écocitoyenne 2022-04-24 was last modified: by Voyage au cœur des océans avec Surfrider Maison écocitoyenne Maison écocitoyenne 24 avril 2022 bordeaux Maison écocitoyenne Bordeaux

Bordeaux Gironde