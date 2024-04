Voyage au cœur des mondes sédimentaires Les Étincelles du Palais de la découverte Paris, dimanche 24 mars 2024.

Voyage au cœur des mondes sédimentaires A partir d’exemples concrets, cet exposé nous embarque pour une promenade en terres sédimentaires, dans le Bassin parisien et ailleurs, à la découverte des géographies et environnements du passé. 24 mars – 14 avril Les Étincelles du Palais de la découverte Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Les roches sédimentaires se forment à la surface de la Terre, au contact de l’atmosphère, de l’hydrosphère et des êtres vivants. Elles nous renseignent sur les conditions et processus à l’origine de leur formation et sont donc des témoins des environnements passés. Partons à la rencontre de la diversité de ces archives sédimentaires, dans le Bassin parisien et ailleurs, et faisons-les parler : Quelles histoires géologiques peuvent-elles nous révéler ? Une plongée au cœur des mondes sédimentaires comme une invitation à la découverte des multiples visages, actuels et passés, de la Terre.

