Voyage au cœur des îles françaises Institut français de Slovaquie, 20 mars 2021-20 mars 2021, okres Bratislava I.

Voyage au cœur des îles françaises

du samedi 20 mars au jeudi 25 mars à Institut français de Slovaquie

_**L’Institut français de Slovaquie propose deux escapades en France pas comme les autres …**_

_**Oubliés Paris et l’Hexagone. Ici on embarque pour les îles françaises du bout du monde !**_

**Premier arrêt en Polynésie française** pour découvrir ces îles du Pacifique et ses paysages somptueux. On fera connaissance avec les nombreuses traditions polynésiennes qui font la richesse de cette région : les chants et danses traditionnels partagés sur tout le territoire, l’art du tatouage, la gastronomie ou encore, l’artisanat local… Il y en a pour tous les goûts ! Venez découvrir aussi la langue tahitienne et apprenez-en quelques mots et expressions pour préparer votre prochain voyage.

**Puis le voyage continue vers l’océan Indien, à la Réunion**, une île haute en couleurs. De ses plages de sable blanc à ses diverses randonnées fortes en émotion, vous allez découvrir une autre partie de la France, exotique et différente. On parlera non seulement de ses magnifiques paysages mais aussi de sa culture, de sa gastronomie et de sa langue ! Le créole réunionnais, qui est le créole le plus parlé en métropole, langue utilisée quotidiennement par les réunionnais, vous fera découvrir de nouvelles sonorités grâce à sa richesse de vocabulaire et ses diverses expressions imagées.

**N’hésitez plus et venez voyager avec nous ! VIENS A ZOT !**

_Pendant 1h30, il sera question de faire connaissance avec les nombreuses traditions qui font la richesse de ces régions, et même d’apprendre quelques mots en langue locale._

Niveau de français requis : A2

Partez à la découverte

Institut français de Slovaquie Sedlárska 7, 812 83 Bratislava okres Bratislava I Bratislava – mestská časť Staré Mesto



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T09:15:00 2021-03-20T10:45:00;2021-03-25T19:00:00 2021-03-25T20:30:00